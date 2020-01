“Estas últimas notícias sobre agressões a médicos são o reflexo da degradação [do SNS]. A degradação chegou a um ponto tal que os utentes perdem a paciência. E os médicos também, porque querem fazer mais e melhor e não tem meios, já estão rebentar pelas costuras. É uma situação explosiva, errada e triste”, afirmou Rui Rio no Porto, à margem de um encontro com a Comissão de Honra Distrital, na qual destacou a presença de várias personalidades independentes.

Para o presidente do PSD, “se há elemento onde este governo, que é a continuidade do anterior, falhou foi na qualidade dos serviços públicos”.

Rio observou que “grande parte da degradação” em causa “tem a ver com a incapacidade do Governo”, nomeadamente com “o financiamento e com a ausência de gestão no SNS”

Outra parte da degradação, observou, “é filha da evolução e demografia da sociedade”.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) lamentou na quinta-feira mais um caso de agressão a um médico, instando a ministra da Saúde a criar condições de segurança para estes profissionais de modo a diminuírem o número de casos.