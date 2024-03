Um homem armado invadiu um autocarro e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro. Uma equipa do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar brasileira, foi acionada para a ocorrência e a área foi isolada, avança a imprensa local.

Segundo o portal G1, do canal de televisão Globo, o autocarro está parado na Rodoviária Novo Rio. O mesmo meio avança que de acordo com a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, foi atingido no tórax e no abdómen. Segundo o hospital, corre mesmo risco de morte.

À CNN Brasil, Bea Lima, uma trabalhadora da Rodoviária Novo Rio, afirmou que "existem pessoas dentro do autocarro, sendo que as negociações estão a ser feitas. As pessoas agora que têm embarques hoje vão ter de remarcar, sem qualquer ônus para o passageiro".

"Ainda não temos todas as informações. A empresa, a Sampaio, está a prestar apoio aos familiares. Foram 36 passagens vendidas, mas não estão todas dentro do veículo. Qualquer informação vamos atualizar", afirmou.