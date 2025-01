As forças de segurança do Rio de Janeiro detiveram hoje sete suspeitos de integrar o Comando Vermelho, uma das maiores fações criminosas do Brasil, numa nova fase da operação Torniquete realizada nos complexos de favelas do Alemão e da Penha.

De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Militar, traficantes ergueram barricadas e derramaram óleo no asfalto para impedir o avanço de veículos blindados usados pelos polícias ali deslocados para cumprir mandados de prisão contra 14 pessoas nesta fase da operação organizada para desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa. Os alvos dos mandados são parentes e operadores do fundo financeiro do Comando Vermelho. Pelo menos três pessoas foram baleadas, entre eles agente polícia militar. Moradores das comunidades atingidas relataram trocas intensas de tiros e também houve denúncias de invasão de residências, segundo os ‘media’ locais. Segundo moradores, agentes da polícia estão a verificar telemóveis e revistar casas sem autorização judicial. A Polícia Militar informou através da sua página numa rede social que na operação conjunta nas favelas do complexo do Alemão está o operar uma aeronave e 10 veículos blindados e que mobilizou agentes de segurança de 12 batalhões no cerco às áreas para garantir a atuação da Polícia Civil e do Ministério Público.