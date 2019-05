"É evidente que nós não podemos pedir ao CDS que faça um esforço tão grande que chegue às posições do PCP ou o contrário. Em algumas coisas é absolutamente impossível. Mas, há matérias em que é possível e, acima de tudo, há matérias em que é possível mesmo que os consensos não sejam tão alargados, mas razoavelmente consensuais", sustentou Rui Rio.

O presidente dos sociais-democratas defendeu que para que Portugal consiga "resultados efetivos" em termos de desenvolvimento "todos têm de ser capazes de fazer acordos estruturais absolutamente vitais".

"Nenhum partido sozinho está capaz de fazer [essas reformas]. Ou os partidos fazem um esforço no sentido de fazerem as reformas que só em conjunto conseguem fazer, só com maiorias alargadas conseguem fazer, ou Portugal não terá essas reformas", disse Rui Rio que falava no Porto, numa conferência organizada pelo Jornal de Notícias com o título "Portugal ao espelho".

Ainda dentro da parte do discurso que dedicou à necessidade de consensos, e antes de abordar a taxa de abstenção do último ato eleitoral, o presidente do PSD também considerou a descentralização como "imperiosa no país", mas apontou que "nenhum partido a faz nem que tenha maioria absoluta".