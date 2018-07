“Hoje veio cá o ministro da Defesa tentar explicar o que até à data é inexplicável. E, ao que me é dito pelos deputados, não explicou rigorosamente nada”, criticou, numa intervenção no jantar de final de sessão legislativa do grupo parlamentar do PSD.

Para Rio, se o ministro Azeredo Lopes – que disse na comissão de Defesa não ter sido informado sobre a alegada discrepância entre o material furtado há um ano em Tancos e o que foi recuperado – nada esclareceu, “foi porque não quis, ou coisa pior, porque ele próprio também não sabe”.

Ainda mais simples de entender pelos portugueses, defendeu, foi a audição do ex-ministro Manuel Pinho, ouvido hoje em comissão parlamentar, a pedido do PSD, que pretendia esclarecer se o antigo titular da pasta da Economia teria ou não recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo, através de ‘offshores’, no exercício de funções governativas.

“Teve oportunidade de vir ao parlamento dizer se era verdade ou mentira e disse que não respondia. Dá-me ideia que, ao não responder, respondeu”, afirmou, recebendo o primeiro aplauso dos deputados do PSD.