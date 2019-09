Num almoço-debate da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, Rui Rio fez uma intervenção inicial onde reiterou algumas prioridades do programa eleitoral do PSD, como a economia, ambiente, saúde e reformas estruturais, com um dos ‘vices’ desta instituição, o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas, na assistência e ao seu lado na mesa de honra.

Na fase das perguntas, foi questionado por Miguel Horta e Costa, outro ‘vice’ da Câmara de Comércio, sobre a atuação do Banco de Portugal (BdP).

“Obviamente que nenhum português pode ver a atuação do Banco de Portugal nos últimos anos – num sentido muito alargado, não é nos últimos dois ou três anos - com bons olhos como é evidente. Se o BdP tivesse estado atento, se tivesse intervindo, se o BdP tivesse sido mais independente do próprio sistema, nunca teríamos chegado à situação que chegámos nos mais diversos bancos, para não falar só no BES”, referiu Rio.

O líder social-democrata recordou a resolução feita em 2014 pelo BdP – quando era primeiro-ministro o antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho e governador Carlos Costa, ainda em funções - e que resultou na separação entre o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo em 2014.

“Afirmações feitas sobre o GES e o BES demonstram que o BdP não estava bem ciente do problema, quando diz que o GES estava mal e o BES estava bem – levaram na altura o próprio Presidente da República [Cavaco Silva] a fazer essa afirmação -, demonstra falta de conhecimento”, considerou Rio.