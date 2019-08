Depois de anos em que se realizou a meio de agosto, a Festa do Pontal passou, na presidência de Rui Rio, para o final de agosto ou início de setembro e retomou um cariz mais popular.

No sábado, a festa, que este ano se realiza em Monchique, começará logo pela manhã com a visita a uma plantação de medronheiros – um ano depois desta zona ter sido afetada por um grande incêndio -, seguindo-se um jogo de futebol com a participação do presidente do partido e de dirigentes sociais-democratas, e ao final da tarde as intervenções políticas.

No Largo do Mirante, Rio visitará um recinto com ‘stands’ de produtos regionais da maioria das distritais do partido e, pelas 19:00, começarão os discursos, a cargo do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, do cabeça de lista do PSD por Faro, Cristóvão Norte, e do presidente do partido.

Algumas horas depois, pelas 12:30 de domingo, o líder do PSD encerrará a Universidade de Verão do partido, iniciativa de formação política de jovens quadros que se realiza desde 2003 e decorre desde segunda-feira em Castelo de Vide (Portalegre).

No ano passado, os discursos nestas duas iniciativas aconteceram com uma semana de intervalo e Rui Rio passou mensagens diferentes em cada um deles.