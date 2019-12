“As eleições autárquicas de 2021 são um objetivo nuclear para o PSD. Se voltamos a perder mais ainda do que já perdemos nas últimas três e, particularmente, nas últimas duas, o partido começa efetivamente a definhar de uma forma já estrutural”, apontou.

Rui Rio falava para cerca de 50 militantes, na apresentação da sua recandidatura à presidência do PSD, em Almada, no distrito de Setúbal, tendo assumido que as autárquicas de 2021 são um dos seus principais objetivos “para os próximos dois anos”.

Para o atual líder dos sociais-democratas, estas eleições “são as mais importantes para a implantação do partido”, mais que as legislativas, porque são os órgãos locais e o número de autarcas eleitos que determinam o “enraizamento na sociedade portuguesa”.

“Nas eleições de 2017 pior que perder muitas presidências de câmara, foi ter perdido muitos vereadores eleitos, por isso, em 2021 temos que ter como primeiro objetivo eleger muitos vereadores, porque se assim for, vamos ganhar muitas câmaras”, defendeu.

É por isso que, na visão de Rui Rio, em fevereiro ou março do próximo ano “todo o partido tem que se voltar para as autarquias”, sobretudo para aquelas “onde se é oposição e há uma oportunidade de se ganhar”.