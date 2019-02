As conclusões constam do relatório do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos cinco anos de idade, que hoje é divulgado e que é o quarto relatório publicado em Portugal.

Estão registadas 1.719 crianças com paralisia cerebral nascidas entre 2001 e 2010 e residentes em Portugal aos cinco anos, representando 1,65% da população com cinco anos que vive no país nesse período.

Há mais rapazes registados, sendo que o risco de ter paralisia cerebral até aos cinco anos é 24% superior nos meninos do que nas raparigas.

Quanto ao risco de ter um filho com paralisia até aos cinco anos consoante a idade da mãe, apresenta-se menor nas mulheres entre os 20 e os 29 anos, sendo muito semelhante aos das mulheres até aos 34 anos.

Segundo o relatório, o risco torna-se “muito superior” no grupo de mães acima dos 39 anos.

Também a prematuridade do bebé se associa “exponencialmente” a maior risco de paralisia cerebral.

“Tendo como referência a taxa de incidência de paralisia cerebral estimadas para crianças nascidas de termo (mais de 36 semanas de gestação), o risco aumentou 4,5 vezes nos nascidos prematuros com pelo menos 32 semanas de gestação, 40 vezes nos nascidos prematuros entre as 28 e as 31 semanas e 72 vezes nas crianças nascidas com menos de 28 semanas”, refere o relatório que será hoje à tarde apresentado em Lisboa.

O documento constata que o risco de paralisia cerebral “diminui de forma clara à medida que aumenta a idade gestacional”.