Numa votação em que não houve votos em branco, Rodrigo Pacheco do (Partido Social Democrático) obteve 49 votos contra 32 do senador Rogério Marinho, que pertence ao Partido Liberal, do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

O terceiro candidato, Eduardo Girão, minutos antes da votação desistiu da sua candidatura e anunciou o voto a Rogério Marinho.

Desde antes da posse, o Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva decidiu apoiar as recandidaturas dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nas eleições internas do Parlamento, apesar de nenhum deles pertencer ao seu partido (Partido dos Trabalhadores).