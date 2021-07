"O ator Rogério Samora teve uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela ‘Amor Amor’, tendo sido transportado para o Hospital Amadora Sintra, onde se encontra a ser observado", revela a SIC em comunicado enviado às redações.

O canal de televisão, assim como a SP Televisão, informam que estão a acompanhar a situação desejando as as rápidas melhoras do ator de 62 anos.