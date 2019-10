O médio internacional italiano, de 23 anos, lesionou-se no domingo no jogo da Série A em que a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu fora o Lecce por 1-0, com um golo de Edin Dzeko.

Esta época, Pellegrini foi titular nas seis jornadas do campeonato e suplente utilizado na vitória caseira na primeira jornada da Liga Europa, frente aos turcos do Basaksehir (4-0).