Ainda não é claro como é que o veado assustou os homens ou o que os motivou correr em direção ao mato, de acordo com o The Guardian.

O jornal britânico frisa que as autoridades localizaram um homem, de 30 anos, nu e de mochila, num trilho de caminhada no Royal National Park, a 40 km do centro de Sidney. Pouco depois, após nova busca, conseguiram também encontrar outro indivíduo, este de 49 anos, que estava "parcialmente vestido".

Os homens, depois de fugirem em direção ao mato após terem sido alegadamente surpreendidos pelo animal enquanto apanhavam banhos de sol, estabeleceram contacto com as autoridades e a polícia enviou um helicóptero de modo a encontrar os dois indivíduos — que foram multados em 1000 dólares cada por violarem as normas de saúde pública em vigor.

O comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mick Fuller, em conferência de imprensa, confirmou o resgate e a multa aos banhistas, mas realçou ser "difícil legislar idiotas".

"Ao colocar claramente as pessoas em risco ao saírem de casa sem uma razão adequada, e ainda por cima, perdendo-se no parque nacional e desviando recursos importantes das operações de saúde, penso que deveriam sentir-se envergonhados", começou por dizer.

"Mas, mais uma vez, ambos foram multados em 1.000 dólares. É apenas uma pequena percentagem das pessoas de Nova Gales do Sul que não está a seguir as diretrizes sanitárias, mas posso assegurar-vos, se violarem as ordens sanitárias ou as diretrizes, serão punidos", concluiu.

A polícia deu ainda conta que foram emitidas 44 multas no domingo por infrações às regras sanitárias, sendo que quatro dessas (no valor de 200 dólares) foram passadas por colocação indevida da máscara.

A Austrália reforçou nos últimos dias as restrições para conter surtos ligados à variante Delta. No estado de Nova Gales do Sul, Sidney está confinada juntamente com as áreas circundantes até 9 de julho e as normas em vigor impedem que os seus habitantes viajem para fora da sua área de residência.