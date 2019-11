Da ameaça do abate ao regresso ao uma vida feliz com os donos, a vida de Ronda dependeu de uma operação inovadora. Com um tumor numa das patas a necessitar de amputação, esta cadela de raça Dogue de Bordeaux de uma família aveirense não seria capaz de sobreviver com três patas. Foi quando uma prótese de titânio e fibra de carbono instalada por um famoso médico veterinário de Lisboa resolveu o problema.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP