"A ex-primeira-dama Rosalynn Carter, uma apaixonada defensora da saúde mental, dos cuidados e dos direitos das mulheres, morreu este domingo, 19 de novembro, às 14h10 na sua casa em Plains, Geórgia, aos 96 anos de idade. Morreu pacificamente, com a sua família ao seu lado", informou o Centro Carter numa nota.

Rosalynn Carter foi casada durante 77 anos com Jimmy Carter, o 39.º presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2002, agora com 99 anos.

"Rosalynn foi a minha parceira em tudo o que conquistei", disse Carter. "Ela deu-me orientações sábias e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn existiu, sempre soube que alguém me amava e me apoiava".

A ex-primeira-dama deixa quatro filhos — Jack, Chip, Jeff e Amy —, 11 netos e 14 bisnetos. Um neto morreu em 2015.