“Estive com ele hoje de manhã, para lhe levar algumas coisas de primeira necessidade. Estava tranquilo, dei-lhe conta das manifestações de apoio que tem recebido de colegas e do sindicato dos jogadores. É sempre um alento”, referiu o advogado.

Ruben Semedo, que estava detido desde terça-feira no comando da Guarda Civil, foi ouvido na quinta-feira por uma juíza que decretou a prisão preventiva com o fundamento de possibilidade de continuação de atividade criminosa.

O futebolista internacional sub-21 é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Segundo o queixoso, um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

O advogado explicou que os outros dois implicados no caso “estão fora de Espanha, mas já foram identificados pela polícia”.

Ruben Semedo, que poderá receber visitas no domingo, está envolvido em outros incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia.