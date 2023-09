Foram várias os ilustres do Porto que assinaram uma primeira petição pública para pedirem a retirada da estátua de Camilo Castelo Branco, do Largo do Amor de Perdição. Num total de 37 signatários, figuras como o escritor Mário Cláudio, a vereadora da CDU na autarquia Ilda Figueiredo e o advogado e ex-político do CDS António Lobo Xavier, justificaram este pedido com a "desaprovação moral" da mesma, salientando o "ultraje" de Camilo Castelo Branco estar "abraçado a um exemplar mais ou menos pornográfico".

Perante esta petição, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, enviou a mesma para o gabinete de urbanismo da autarquia, solicitando a retirada da estátua.

“Não tendo havido qualquer deliberação municipal para erigir tão deselegante obra, e concordando com o que tão ilustres cidadãos nos suscitam, solicito que se proceda à remoção daquele objecto, que deverá ficar nas reservas municipais”, escreveu Rui Moreira na quinta-feira, tendo hoje voltado a falar sobre o assunto.

“É uma decisão minha. Há coisas em que tenho de ouvir os órgãos, há coisas em que tenho de ouvir a população, há coisas em que tenho de decidir quando sei que há posições extremadas dos dois lados. Aqui há quem queira e quem não queira [retirar a estátua do largo], as pessoas que se dirigiram a mim sobre esta matéria são pessoas por quem temos de reconhecer que têm o mérito de se atravessarem por isso”, afirmou o autarca.

Uma polémica que parece agora ter pernas para andar. É que há uma nova petição pública...desta feita para a manter. E a verdade é que esta última leva já uns milhares de signatários.

O autor desta petição cuja identidade é desconhecida nota que a estátua existe “há 11 anos” e que Camilo surge abraçado a uma jovem nua “nada pornograficamente”.

“O homem estar vestido e a mulher estar nua, não tem que parecer, só agora, ao fim de 11 anos, que se trata de uma humilhação da mulher desnuda em favor de um homem vestido. Não pareceu na altura, não parece hoje“, lê-se na petição.

Rui Moreira comentou também esta última petição, salientando que irá, na mesma, avançar com a retirada.