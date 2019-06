Em declarações à Comunicação Social pouco antes de homenagear a escritora, o autarca do Porto falou de uma memória que defendeu dever estar sempre presente, a partir de agora, em quem a leu e compreendeu.

"Agustina era uma pessoa que de facto vivia intensamente o Porto, o Norte, era uma figura absolutamente inolvidável da nossa cultura, que fica para sempre", afirmou Rui Moreira, mencionando ter a autarquia aprovado hoje "um voto de pesar", depois de, na segunda-feira, ter declarado "dois dias de luto municipal, antecipando o luto nacional de hoje".

E prosseguiu: "Ela vai continuar presente em todas as pessoas que leram 'A Sibila' ou viram os filmes do Manoel de Oliveira ou a conheceram, e que têm por ela um respeito muito grande. Era uma pessoa que, independentemente dos seus méritos literários, soube catalogar e caracterizar a nossa cidade, as nossas gentes, os nossos hábitos, os nosso destinos".

Enfatizando tratar-se de "uma pessoa absolutamente extraordinária", o autarca portuense lembrou a sorte que teve de "a poder homenagear em vida", frisando que a maior homenagem "foi ler o que ela escreveu (...), foi perceber o que ela dizia, foi entender quando chamava a atenção, por vezes, para as nossas pequenas contradições, as nossas fragilidades".