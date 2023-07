A Polícia Judiciária está a realizar buscas que visam o ex-presidente do PSD, Rui Rio, de acordo com a CNN.

O Ministério Público considera que reuniu "fortes indícios de crimes no exercício de cargos políticos. Em causa, nas buscas que passam pela casa do ex-presidente do partido, no Porto, estão suspeitas de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República que são exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares", lê-se no artigo.

Segundo a investigação, terão sido pagos milhares de euros por mês a funcionários que não exerciam funções no Parlamento, mas sim na sede e nas distritais do partido. As primeiras denúncias, alegadamente vindas de dentro do partido, chegaram à PJ em 2020.

Apesar de Rui Rio, presidente do PSD entre 2018 e 2022, ser o principal visado nestas buscas da PJ, estão a decorrer outras na sede nacional do PSD, na rua de São Caetano à Lapa, em Lisboa, nas sedes distritais do PSD em Lisboa e Porto e ainda nas casas de outros suspeitos, nomeadamente o deputado social democrata Hugo Carneiro e ainda da sua assessora Florbela Guedes.