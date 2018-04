“Há aqui uma renovação, é justamente a capacidade de sabermos equilibrar a experiência e o saber e a ponderação com aquilo que é a vontade e dinâmica própria de quem é mais jovem. Eu acho que uma sociedade se constrói com estes dois fatores”, afirmou Rui Rio, questionado se o facto de ter muitos antigos ministros da década de 1980 não prejudica a capacidade de renovação deste órgão.

O Conselho Estratégico Nacional é presidido pelo vice-presidente do partido David Justino e reúne os coordenadores e porta-vozes do PSD em 16 áreas temáticas, que falarão em nome do partido tendo por missão preparar o programa eleitoral para 2019.

Segundo Rui Rio, não há um prazo estipulado para a conclusão do programa eleitoral para as eleições previstas para o outono do próximo ano.

“Não prevejo que existam eleições antecipadas. Se fossem, teríamos de conjugar o ‘timing’ com essa antecipação”, afirmou Rio, que se escusou a responder a perguntas sobre o Programa de Estabilidade que deverá ser conhecido na sexta-feira.