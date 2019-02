Para Rui Rio, “a questão de fundo é que o Governo criou na sociedade portuguesa, e em parte continua” a criar a ideia de que “a economia está excelente, que nós estamos no país das maravilhas, que temos mais empregos, melhores salários, mais crescimento” e, “naturalmente, as pessoas e as classes profissionais que viram os seus salários esmagados durante anos” entendem que, “se está tudo bem, chegou a hora de repor alguma justiça”.

No discurso do Governo “há uma contradição enorme, que leva a criar expectativas, que depois obriga o ministro das Finanças a dizer que não é possível”, insiste Rui Rio.

O Governo deveria olhar para a economia no seu todo e “em razão do que é mais justo e é mais equilibrado”, ver o que é que “a economia permite, quer no imediato, quer no futuro”, conclui o presidente do PSD.