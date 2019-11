Tal como tinha sido anunciado na semana passada pelo secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro, o partido disponibilizou hoje na Internet informação detalhada por distrito e concelho sobre o pagamento das quotas pelos militantes, que irá sendo atualizada até ao fecho dos cadernos eleitorais.

No separador “PSD ao segundo”, dentro do ‘microsite’ dedicado às diretas e ao Congresso em www.psd.pt, pelas 20:05 eram 16.812 os militantes com quota válida no mês da eleição, janeiro de 2020.

“Esta informação é absolutamente inédita nos partidos”, destacou à Lusa Hugo Carneiro, salientando que a informação será atualizada em permanência, por distrital e secção.

Por distrital, o maior número de quotas já pagas registava-se em Lisboa Área Metropolitana (onde houve eleições no passado sábado), com 3.579 militantes em condições de votar, correspondentes a 21% do total, seguindo-se o Porto, com 2.878 (17%), Braga, com 1.422 (8,5%), Aveiro, com 1.372 (8%) e Leiria, com 1.066 (6%).

As restantes distritais registavam menos de 1.000 militantes com as quotas válidas para votar, sendo as estruturas da Europa, Açores, Madeira e Fora da Europa as que tinham menos militantes nessas condições - 16, 15, 9 e apenas um militante, respetivamente.

No ‘site’, são também apresentados, por distrital e secção, o número de militantes ativos do PSD (que tenham pago pelo menos uma quota nos últimos dois anos), que totalizavam 106.328, à hora consultada pela Lusa.