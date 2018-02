Rui Rio centrou o seu discurso na política social que não passa por "apenas distribuir simpatias e conceder-lhes [às pessoas] cada vez mais direitos.

No discurso de encerramento, Rui Rio afirmou que "os objetivos de natureza social são a meta que nos tem de orientar. Governar para as pessoas, procurando contribuir para que elas possam mais facilmente construir a sua felicidade, é a razão de ser da atividade política. [...] Só que governar para as pessoas, não é apenas distribuir simpatias e conceder-lhes cada vez mais direitos. Quantas vezes governar para as pessoas não passa por definir primeiro as obrigações que permitem a constituição dos direitos que pretendemos conquistar?"

As imagens que marcaram o 37.º congresso do PSD

Centrado num discurso sobre o Estado Social, Rio disse que é imperativo "ter as pessoas como o centro e a razão da nossa ação, conscientes de que a todos nos cabem as obrigações que nos asseguram os direitos que queremos manter e reforçar."

A classe média como principal foco de ação

"A par de uma luta estruturada contra a pobreza, um partido social-democrata, tem na classe média o principal foco da sua ação", afirmou para depois relembrar o período difícil que esta classe viveu durante o tempo em que Portugal esteve obrigado a cumprir o plano de ajustamento "tendo colocado na franja inferior muitos portugueses que, sem responsabilidade direta, se viram a braços com dificuldades que nunca tinham conhecido."