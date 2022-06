"Na sequência das eleições diretas do passado sábado, tive ocasião de me encontrar esta tarde e trocar impressões, primeiro com o Dr. Rui Rio, e depois com o Dr. Paulo Mota Pinto", escreveu Montenegro, na sua conta da rede social Twitter.

O antigo líder parlamentar partilhou também a notícia hoje divulgada no site e nas redes do PSD, que dá conta do seu encontro com o ainda presidente Rui Rio.

A meio da tarde, o PSD divulgou um comunicado onde se informava que Rui Rio tinha recebido Luís Montenegro na sede nacional do partido, em Lisboa, um encontro de que a comunicação social não foi informada previamente.

"Em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político. Os dois abordaram ainda temas relacionados com a atualidade política nacional e do partido. Foi, ainda, feito o balanço do Congresso do PPE, que se realizou em Roterdão em 31 de maio e 1 de junho", informa o PSD, na nota.

No parlamento, Rui Rio e Paulo Mota Pinto encontram-se reunidos no gabinete da bancada parlamentar social-democrata.

Luís Montenegro venceu no sábado as eleições diretas do PSD com 72,48%, a maior diferença de sempre para o segundo classificado em eleições disputadas, Jorge Moreira da Silva, que conseguiu 27,52%. Registou-se uma abstenção de 39,53%, a maior de sempre em eleições do PSD com mais do que um candidato à liderança.

No sábado, no discurso da vitória, Luís Montenegro foi questionado se a transição da atual liderança de Rui Rio para a sua até ao Congresso - que se realiza apenas no primeiro fim de semana de julho -, e apenas disse que seria feita de forma discreta e “à moda dos homens bons, conversando uns com os outros”.

Uma das primeiras tarefas, assumida pelo próprio, era conversar com o atual líder parlamentar social-democrata e dirigente desde o início da liderança de Rui Rio, Paulo Mota Pinto, eleito em 07 de abril com mais de 90% dos votos, e que nunca esclareceu se colocaria o lugar à disposição do novo presidente.

No sábado, Montenegro não deu uma resposta fechada sobre este tema, e revelou que teriam esta semana uma reunião de trabalho para ‘afinar’ a melhor forma de articular o trabalho entre a direção do partido e a da bancada, que aconteceu hoje.

Luís Montenegro entrará em funções plenas como 19.º presidente do PSD no Congresso que se realiza entre 01 e 03 de julho, no Porto.