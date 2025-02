Já a lista do seu adversário na disputa pela liderança, o conselheiro nacional Rui Malheiro, obteve 26,6% dos votos dos membros que participaram na IX Convenção Nacional, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Quando a vitória de Rui Rocha foi anunciada, a maioria dos membros da IL presentes na sala levantaram-se, aplaudiram e gritaram “Rocha, Rocha”.

"Este resultado mostra que o partido está unido em torna da liderança. Nunca será um partido de voz única ou pensamento único. Sempre confiei nos membros da IL e ele sempre confiaram em nós. Enquanto no terreno o partido se unia, sei que havia alguns de falavam em desunião. Sei que isso não serve os interesses do partido", afirmou Rocha.

"Há coisas a melhorar. Críticas e contributos deixado neste convenção. Assumo a responsabilidade de fazer o partido crescer para que todas tenham as oportunidades que merecem ter”, disse.

“Não há melhor local do que uma convecção liberal para passar uma certidão de óbito às políticas identitárias, ao wokismo, paz à sua alma. Limitar a liberdade de expressão é limitar o pensamento. Para um liberal é fácil resolver as dúvidas. Nessas dúvidas, acelera a liberdade de expressão. No país da liberdade há segurança, sem ela não há liberdade. Portugal é um país seguro, mas há certos locais que tem havido preocupação. E nós vamos apresentar medidas e propostas para dar mais segurança aos portugueses", explicou.

Rui Rocha é reeleito para um segundo mandato de dois anos à frente do partido, depois de ter sido eleito pela primeira vez em janeiro de 2023. Na altura, tinha obtido 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro (44%) e José Cardoso (4,3%).

*Com Lusa.