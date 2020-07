O edifício Nacional Monte de Piedad, histórica casa de penhores em plena praça central da Cidade do México, escondia pisos de lajes de basalto correspondentes a um espaço aberto do palácio de Axayácatl, sexto tlatoani (governador asteca) de Tenochtitlan entre 1469 e 1481, pai de Moctezuma.

Na incursão arqueológica também foram encontradas ruínas da primeira casa do conquistador espanhol Cortés, que em seguida foi usada como primeira administração local da Nova Espanha e sede do marquesado do Vale de Oaxaca, detalhou o Instituto Nacional de Antropologia e História do México (Inah).

A descoberta foi possível graças a obras de reforço da base do edifício do Monte de Piedad, erguido em 1755, e que envolveram a escavação de 12 poços de sondagem.

Num local adjacente à zona central das obras, os arqueólogos Raúl Barrera e José María García realizaram uma escavação intensiva, localizando ruínas de uma estrutura construída com silhares de basalto e tezontle, uma rocha vulcânica do origem mexicana, com dimensão de cinco por quatro metros.

"Análises posteriores permitiriam concluir que esta foi a residência de Hernán Cortés, após a queda do México-Tenochtitlan, em 1521", explicou o instituto em comunicado.

Sob a casa do conquistador, a mais de três metros de profundidade, foram encontradas as ruínas de outro piso de lajes de basalto, mas da era pré-hispânica.