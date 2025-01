“Estamos a discutir questões que, na nossa opinião, são muito atuais. Questões de normalização das relações entre Erevan e Baku, com base no nosso profundo interesse em que os nossos povos irmãos vivam em paz e boa vizinhança”, disse o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, após uma reunião em Moscovo com o seu homólogo arménio, Ararat Mirzoyan.

O ministro russo insistiu que Moscovo está genuinamente interessado numa solução para o conflito arménio-azeri “ao contrário dos países que estão longe do Cáucaso do Sul”, numa clara alusão aos Estados Unidos e aos países europeus.

Segundo o chefe da diplomacia russa, esses países “estão a promover uma outra agenda, visando manter as tensões” em benefício dos seus interesses geoestratégicos.

A conferência de imprensa entre os ministros russo e arménio decorreu poucos dias após a viagem de Mirzoyan aos EUA, onde foi assinada uma Carta de Parceria Estratégica entre os dois países, que servirá de roteiro para o desenvolvimento das relações bilaterais.

Entretanto, o Governo arménio está a tomar medidas para se aproximar da União Europeia (UE) com a recente aprovação de um projeto de lei para iniciar negociações de adesão ao bloco comunitário.

Hoje, na sua visita a Moscovo, Mirzoyan assegurou que está confiante de que a maioria parlamentar do Governo será suficiente para aprovar o projeto de lei sobre a adesão à União Europeia e pediu à parte russa que evite “comentários unilaterais” sobre questões de soberania.

“Esperamos que, no futuro, o lado russo tenha em conta todos os aspetos do que está a acontecer, evitando comentários unilaterais que, infelizmente, temos visto nos últimos dias”, disse Mirzoyan.

O chefe da diplomacia arménia explicou que o projeto de lei é “uma iniciativa popular” que não prevê “datas ou mecanismos específicos” para iniciar as negociações com a UE, embora tenha sublinhado que será submetido a votação no Parlamento.

O Kremlin já avisou que a Arménia não conseguirá manter a sua participação na União Económica Euroasiática pós-Soviética se optasse por aderir à UE.

No final do encontro de hoje, o ministro arménio descreveu o encontro com o seu homólogo russo como “sincero” e “construtivo” e garantiu que o diálogo com o lado russo vai continuar, uma vez que ambos os países “são aliados”.