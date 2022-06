“Assim que todas as turbinas forem enviadas para reparação para o Canadá (o Nord Stream) pode ter de parar. Creio que isso será uma catástrofe para a Alemanha”, afirmou o embaixador russo na União Europeia (UE), Vladimir Chizhov, à margem do Fórum Económico de São Petersburgo.

Chizhov instou a que fosse perguntado à Siemens sobre a necessidade do envio das turbinas para o Canadá.

“Não quero dar conselhos, mas passado todo este tempo eles podiam ter aprendido a repará-las”, assinalou.

Pouco antes, o conselheiro delegado da Gazprom, Alexéi Miller reconheceu que, a data de hoje, não há solução para os problemas técnicos e que por causa disso tiveram de reduzir nos últimos dias o fornecimento de gás à Europa.

Miller explicou que a Siemens só tem uma fábrica onde fazer essas revisões técnicas dos motores e fica no Canadá.

“O Canadá impôs sanções e agora a Siemens não pode retirar as turbinas” para as devolver à Rússia, disse.

Além disso, desvendou que devido a estes problemas, tiveram de reduzir as unidades compressoras na estação de Portovaya, na região de Leninegrado.

A Gazprom alegou problemas com as revisões técnicas das turbinas da Siemens quando anunciou, na sexta-feira, uma redução de 40% no fornecimento de gás através da Nord Stream e, no dia seguinte, um adicional de 33%.

A Alemanha assegurou que vê uma “intenção política” na redução do fornecimento do gás russo e uma estratégia do Kremlin para fazer aumentar os preços, crítica que foi apoiada pela Comissão Europeia.

A Nord Stream transporta gás russo à Alemanha através do mar Báltico e devia ser complementada pela Nord Stream 2, congelada pela governo alemão em retaliação pela invasão da Rússia à Ucrânia.