"De 12 a 14 de março, as tropas (...) frustraram todas as tentativas de milicianos ucranianos de penetrar o território das regiões de Belgorod e de Kursk, na Federação Russa", afirmou o Ministério do Interior russo.

As tentativas de incursão foram reivindicadas por unidades de russos anti-Kremlin e aconteceram pouco antes das eleições presidenciais da Rússia, que acontecem entre esta sexta-feira e domingo. Vladimir Putin deve obter um novo mandato sem candidatos de oposição.

Também nesta sexta-feira, Rússia e Ucrânia anunciaram que derrubaram vários drones inimigos.

O Ministério da Defesa russo afirmou que destruiu cinco drones ucranianos e nove mísseis na região de Belgorod. Dois drones foram derrubados na região de Lipetsk, a 400 quilómetros de Moscovo, segundo o governador regional, Igor Artamonov.

O autarca pró-Rússia de Donetsk, uma cidade na região leste da Ucrânia controlada por Moscovo, afirmou que três crianças morreram num ataque na localidade executado pelas tropas de Kiev. Uma casa pegou fogo após "um bombardeamento noturno selvagem no distrito de Petrovski da nossa cidade pelos nazis ucranianos", afirmou o governante designado por Moscovo, Alexei Kulemzin.

As eleições também acontecem nas quatro regiões ucranianas que a Rússia anexou em 2022 e que controla parcialmente: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. A diplomacia ucraniana pediu à comunidade internacional que rejeite o resultado da votação, que considera uma "farsa".

Do lado ucraniano, o Exército anunciou que a Rússia lançou 27 drones e alguns mísseis contra o seu território durante a noite. Todos os drones "foram destruídos", segundo um comunicado publicado nas redes sociais.

Porém, duas pessoas morreram na quinta-feira à noite em um ataque de drone russo na região de Vinnytsia, no centro da Ucrânia, segundo as tropas ucranianas.

"As forças russas atacaram a região de Vinnytsia com drones, há mortos e feridos (...) Após o ataque inimigo, um homem de 52 anos e a sua esposa de 53 anos morreram no hospital", anunciou a polícia local no Telegram.