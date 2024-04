Os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram, esta segunda-feira, que os quatro detidos no fim de semana numa operação antiterrorista no Daguestão, no Cáucaso, estão ligados aos autores do atentado de Moscovo.

Mais de 140 pessoas morreram no dia 22 de março num ataque à casa de espetáculos Crocus City Hall, nos arredores de Moscovo, o pior ataque registado na Rússia em duas décadas. O Comité Nacional Antiterrorista (NAK) informou no domingo a prisão de três pessoas na capital do Daguestão, Makhachkala, e na cidade vizinha de Kaspiisk. Os serviços de segurança afirmaram esta segunda-feira que quatro pessoas foram detidas e que na operação foram encontradas armas automáticas e um artefacto explosivo caseiro. O FSB indicou que os detidos, que são estrangeiros, "preparavam um ato terrorista num local público em Kaspiisk" e que também "estão diretamente envolvidos no financiamento e fornecimento de recursos" aos autores do ataque em Moscovo. O ataque à casa de espetáculos foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), mas a Rússia afirma que existe colaboração com a Ucrânia. As autoridades russas anunciaram anteriormente a detenção de 12 pessoas acusadas de estarem relacionadas ao ataque, incluindo quatro supostos agressores do Tadjiquistão, uma ex-república soviética na Ásia Central.