O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a interrupção do fornecimento de gás russo para a Alemanha através do gasoduto estratégico Nord Stream é responsabilidade apenas do Ocidente, porque as sanções impedem a manutenção adequada das infraestruturas do setor.

"Os problemas de bombeamento (de gás) surgiram em consequência das sanções dos Estados ocidentais. Não há nenhuma outra razão para estes problemas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A declaração foi feita poucos dias após a paralisação completa do Nord Stream, gasoduto crucial para o abastecimento dos países europeus, que temem uma crise energética no inverno. "São estas sanções (...) que levaram à situação que estamos a ver agora", disse numa entrevista coletiva por telefone. O porta-voz do Kremlin também rebateu "categoricamente" as "tentativas incessantes" do Ocidente de "transferir a responsabilidade e a culpa" para Moscovo. "O Ocidente, neste caso a União Europeia, Canadá e o Reino Unido, são os responsáveis pela situação ter chegado a este ponto", disse. Dmitri Peskov voltou a justificar a interrupção do fornecimento de gás russo para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream, anunciado na sexta-feira, devido a uma "manutenção séria" que, segundo ele afirmou, afeta a última turbina que funcionava até o momento. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram