No Telegram, o Ministério da Defesa russo afirmou que “na noite de 4 de outubro, as tentativas do regime de Kiev de levar a cabo ataques terroristas em território da Federação russa foram paradas”.

Para além do ataque com drones, o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, também mencionou que as tropas ucranianas atacaram os distritos de Sevsky, Pogarsky, Klimovsky e Trubchevsky com recurso a bombas de fragmentação, não havendo vítimas a registar, mas que algumas casas ficaram parcialmente destruídas.

No briefing habitual do Reino Unido sobre a guerra, a Rússia terá, provavelmente, abatido um dos seus caças Su-35S, perto da cidade de Tokmak, diz o Ministério da Defesa do Reino Unido.

“Embora a Rússia tenha perdido cerca de 90 aeronaves de asa fixa desde o início da invasão, esta é provavelmente apenas a quinta perda de um Su-35S, o avião de combate mais avançado da Rússia em serviço generalizado”, refere o Ministério da Defesa britânico, na rede social X.

O incidente terá acontecido na cidade de Tokmak, na região de Zaporíjia, a 20 km da linha da frente. O Reino Unido lembra que esta cidade, que alberga uma grande quantidade de tropas russas, é protegida por vários sistemas de defesa anti-aérea, “mantidas em estado de alta prontidão”.