O presidente americano, Donald Trump, falou separadamente por telefone com os seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, no início desta semana.

Zelensky disse na quarta-feira que a Ucrânia e os Estados Unidos preparam-se para se reunir nos "próximos dias" na Arábia Saudita.

Ainda não está claro se as autoridades americanas se reunirão com as equipas ucraniana e russa no mesmo dia, ou se há a possibilidade de conversas tripartidas nas quais Kiev e Moscovo falem frente a frente.

"As consultas ocorrerão na segunda-feira, 24 de março, em Riade", disse Yuri Ushakov, em declarações publicadas pelo Kremlin.

"Da parte da Rússia, participarão Grigory Karasin, presidente da comissão de assuntos internacionais do Senado, e Serguei Beseda, assessor do chefe do serviço de segurança FSB", acrescentou.

O assessor russo disse que confirmou a reunião numa conversa com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz. Ambos concordaram em enviar "grupos de especialistas" para a reunião, acrescentou.

Waltz disse na quarta-feira que "equipas técnicas" da Rússia e dos Estados Unidos vão reunir-se em Riade "para se concentrar na implementação e extensão do cessar-fogo parcial que o presidente Trump garantiu da Rússia".

Putin rejeitou o cessar-fogo incondicional proposto pelos EUA na Ucrânia e só concordou em interromper os ataques às infraestruturas energéticas por 30 dias.