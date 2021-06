O Conselho da Federação (a câmara alta do parlamento) da Rússia apelou hoje, novamente, ao levantamento do embargo económico dos Estados Unidos a Cuba, argumentando que as "sanções unilaterais violam princípios e normas do direito internacional".

"O Conselho da Federação condena firmemente o embargo económico, comercial e financeiro à República de Cuba imposto durante quase 60 anos pelos Estados Unidos", defende o Kremlin. Os deputados salientaram que as sanções económicas desrespeitam "os fundamentos do sistema comercial multilateral" e aumentam as tensões das relações internacionais. No contexto da pandemia de covid-19, Moscovo indica que as restrições aplicadas pelos EUA à ilha das Caraíbas "vão contra os esforços da comunidade internacional para combater esta perigosa doença". Além disso, o Senado sublinha que estas ações contradizem o apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao levantamento das sanções em tempos de pandemia que o líder fez ao G20 – grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo -, em 2020. "O Conselho da Federação acredita que Washington deve aprender a respeitar a posição consolidada da comunidade mundial, mudar o seu comportamento e reconsiderar a política de restrições a Cuba, que há muito se tornou um fenómeno arcaico e um legado da Guerra Fria", reconhece o Senado russo. De acordo com o Conselho, a anulação das sanções beneficiará não só os cubanos, mas também os norte-americanos, que se encontram privados da possibilidade de comunicação sem entraves com os seus familiares em Cuba. O Conselho russo concluiu que existem 28 resoluções da ONU sobre a necessidade de pôr fim ao embargo de Cuba, o "que constitui uma prova sólida e irrefutável" do apoio internacional à ilha da América Central.