Em Kryvyi Rih, de acordo com as informações, um prédio de cinco andares ficou destruído e morreram seis pessoas. "De acordo com os relatórios iniciais há também mais de 30 pessoas feridas", disse o governador local Serhiy Lysak, salientando também que "três mísseis de cruzeiro foram derrubados, mas outros conseguiram passar".

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, também já reagiu a este ataque, considerando que "os assassinos russos continuam a sua guerra contra prédios residenciais, cidades e pessoas comuns. A operação de resgate em Kryvyi Rih continua", escreveu no Telegram.

Há informações também de outros ataques aéreos por toda a Ucrânia, nomeadamente na capital Kiev e em, que também sofreram ataques de mísseis e drones.

"De acordo com relatórios iniciais, o inimigo usou mísseis de cruzeiro Kh-101/555", disse a administração militar da cidade de Kiev.

"Todos os alvos inimigos no espaço aéreo ao redor de Kiev foram detetados e destruídos com sucesso pelas forças e meios de defesa aérea", afirmou, acrescentando que não há informações imediatas sobre vítimas ou danos.

A nova onda de ataques aéreos ocorreu depois da Ucrânia ter revelado que recuperou várias aldeias nos arredores de Bakhmut.