“É mais um passo extremamente provocador numa série de ações profundamente desestabilizadoras por parte dos norte-americanos e dos seus aliados da NATO”, comunicou a porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros russo, Maria Zakharova, em uma conferência de imprensa.

Maria Zakharova acrescentou que “dada a natureza do nível de ameaça das instalações militares ocidentais, a base de defesa antimísseis de Redzikowo, na Polónia, há muito que foi incluída na lista de alvos prioritários para possível destruição”.

De acordo com a porta-voz, a base militar norte-americana, que o presidente polaco Andrzej Duda inaugurou oficialmente no dia 13 de novembro, “enquadra-se na prática destrutiva de longa data de aproximar as infraestruturas militares da NATO das fronteiras da Rússia”.

“Isto leva naturalmente a um aumento dos riscos estratégicos e, consequentemente, a um aumento do nível global de risco nuclear”, alertou a diplomata.