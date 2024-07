A Rússia colocou a edição em russo do jornal alemão Bild na lista de agentes estrangeiros, anunciou hoje o Ministério da Justiça, que alega a publicação de "informações falsas" sobre as políticas do Kremlin (presidência) em relação à Ucrânia.

“A publicação Bild em russo difundiu informações falsas sobre as decisões tomadas pelas autoridades públicas da Federação Russa e as políticas por elas seguidas, bem como informações falsas destinadas a criar uma imagem negativa das Forças Armadas”, lê-se numa mensagem do Ministério da Justiça russo citada pela agência Tass. Segundo o ministério, o Bild também se opôs à “operação militar especial” na Ucrânia, expressão usada pela Rússia para se referir à invasão do país vizinho, iniciada no final de fevereiro de 2022. A classificação de agentes estrangeiros é uma forma que a Rússia usa para classificar organizações não-governamentais, órgãos de comunicação social ou até indivíduos que recebem a maior parte do seu financiamento do exterior. Os críticos desta legislação afirmam que se trata de uma medida que remonta ao período soviético, sugerindo atos de espionagem e visando o controlo de organizações independentes, a censura dos ‘media’ e a repressão de vozes dissidentes. Ao publicarem conteúdos, as entidades consideradas como agentes estrangeiros são obrigadas a referir esta menção e estão sujeitas à publicação das suas declarações financeiras regularmente e a auditorias das autoridades. O Kremlin alega que se trata de uma medida necessária para proteger a Rússia de interferências estrangeiras.