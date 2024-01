“Desde o início da operação militar especial, foram registados 220 casos de ataques e incêndios em esquadras da polícia militar e instalações governamentais em 58 regiões do país”, disse Stanislav Kolésnik, porta-voz governamental, citado pela agência noticiosa russa Interfax.

De acordo com um representante do Ministério do Interior, durante o mesmo período registaram-se também 184 casos de sabotagem nos caminhos-de-ferro, cometidos por “141 pessoas, incluindo 59 adolescentes”.

Kolésnik afirmou que os Serviços Especiais ucranianos estão a tentar envolver menores russos em crimes em troca de recompensas monetárias.

Na semana passada, a Rússia anunciou a abertura de 273 processos criminais por divulgação de “notícias falsas” sobre as ações do Exército russo na Ucrânia e 81 processos por “descrédito” das Forças Armadas do país.