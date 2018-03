A Rússia está “inocente” e “pronta para colaborar” com as autoridades britânicas na investigação sobre o envenenamento do antigo espião russo Serguei Skripal, “desde que a Grã-Bretanha cumpra as suas obrigações internacionais”, garantiu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, numa conferência de imprensa em Moscovo.

O governante russo reagia assim às declarações da primeira-ministra britânica, Theresa May, que esta segunda-feira afirmou ser “muito provável que a Rússia seja responsável” pelo envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da filha, Yulia, numa declaração no parlamento em Londres.

Diante dos parlamentares britânicos, May sublinhou que a substância utilizada contra o ex-espião e a filha Yulia, que ataca o sistema nervoso, é “de qualidade militar” desenvolvida pela Rússia.

Na mesma intervenção, a primeira-ministra do Reino Unido deu a Moscovo um prazo, até terça-feira à noite, para fornecer explicações à Organização para a Interdição de Armas Químicas.

Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 04 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.

“O Reino Unido, como bem devem saber a sua primeira-ministra e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, é membro, tal como a Rússia, da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas”, afirmou Serguei Lavrov.

Portanto, acrescentou, se Londres suspeitou que houve utilização de uma substância proibida, “deveria ter-se dirigido imediatamente ao país de onde se suspeita que tem origem essa substância”.