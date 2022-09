A Rússia terá doado secretamente, pelo menos, 300 milhões de dólares a partidos políticos, autoridades e políticos de mais de 20 países desde 2014, e planeia continuá-lo a fazer com o objetivo de exercer influência política sobre outras nações, de acordo com uma investigação do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América que sublinha que podem ter existido outro tipo de movimentos não detetados.

“O Kremlin e os seus representantes transferiram estes fundos num esforço para moldar ambientes políticos estrangeiros a favor de Moscovo", diz o documento, de acordo com o The New York Times.

Os EUA procedeu já ao contacto com os países-alvo para compartilhar as informações recolhidas.

Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, confirmou em conferência de imprensa, na terça-feira, que as descobertas sobre a Rússia foram resultado do trabalho das agências de inteligência dos EUA e sublinhou que esta interferência russa em eleições consiste num “ataque à soberania” equiparável à guerra da Rússia contra a Ucrânia: “Para combater isso, de muitas maneiras, temos que colocar os holofotes sobre o assunto".