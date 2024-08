As autoridades russas reivindicaram hoje ter abatido 945 soldados ucranianos às mãos das forças russas no âmbito da ofensiva lançada esta semana pelas Forças Armadas ucranianas contra a província de Kursk, no oeste do país.

Segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo, na quinta-feira, o exército ucraniano perdeu 280 soldados e 27 veículos blindados, o que coloca o número total de mortos em quase mil e o número de veículos destruídos em mais de uma centena, incluindo 12 tanques de combate. No entanto, a operação ucraniana prossegue em Kursk, onde as tropas russas continuam a tentar frustrar os avanços do Exército ucraniano, que conseguiu entrar cerca de 35 quilómetros dentro de território da Rússia. O governador da região, Alexei Smirnov, alertou que a situação continua complicada na área e ordenou a evacuação do distrito de Sudzhanski devido à possibilidade de ataques aéreos ucranianos deixarem vítimas civis. Já hoje, Smirnov anunciou que as forças russas conseguiram abater sete mísseis ucranianos “graças aos combatentes da nossa Força Aérea e aos que defendem a fronteira”, segundo informações da agência de notícias russa TASS. “Não se deve aproximar dos escombros nem tocá-los, pois pode causar danos. Basta avisar os serviços de emergência”, afirmou numa mensagem à população.