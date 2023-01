A agência estatal russa Tass revelou esta segunda-feira que as primeiras ogivas nucleares Poseidon estão prontas, citando um fonte oficial do governo de Vladimir Putin.

“As primeiras cargas de munição Poseidon foram fabricadas e o submarino Belgorod vai recebê-las num futuro próximo”, lê-se numa notícia publicada pela agência.

Esta ogiva nuclear, que terá sido idealizada ainda sob o regime de Estaline, nas décadas de 40 e 50, terá a capacidade de desencadear ondas radioativas que destruirão as cidades costeiras, de acordo com o revelado. Armas que Vladimir Putin mencionou pela primeira vez em 2018, considerando-as "invencíveis". Não há grandes dados sobre as mesmas, mas o que se especula é que estas ogivas serão um cruzamento de um torpedo com um drone, que pode ser lançado de um submarino nuclear.

Em 2018, Putin considerou mesmo que esta arma seria indestrutível. “Elas são muito silenciosas, têm alta capacidade de manobra e são praticamente indestrutíveis para o inimigo. Não há arma que possa combatê-los no mundo”, salientou então o presidente russo.

Inicialmente, foi salientado que esta ogiva teria uma potência de 100 megatoneladas, o dobro da maior bomba nuclear da história, a Zar, que a União Soviética testou nos anos 70. Contudo, a Tass revela agora que terá 'apenas' um nível de destruição de duas megatoneladas, ainda assim mais destrutiva que as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki.

Das denominadas armas invencíveis de Putin, três delas já foram utilizadas, concretamente os mísseis hipersónicos Avangard e Zircon, capazes de mudarem de rumo a alta velocidade, que já estão ao serviço da Rússia desde final de 2019. A outra são os mísseis hipersónicos Kinjal, que os russos já utilizaram na guerra na Ucrânia.

Estão ainda projetados, de acordo com a Rússia, o míssil balístico intercontinental de quinta geração Sarmat, um laser de combate, denominado Peresvet, e ainda os mísseis de cruzeiro Burevestnik, movidos a energia nuclear.

Ainda de acordo com a agência estatal russa, as Poseidon serão transportadas pelo K-329 Belgorod, um submarino nuclear.