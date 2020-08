Na última sexta-feira foi anunciado o início da produção em série da vacina, sem ser especificada a quantidade, mas hoje a empresa revelou que “o primeiro lote industrial da vacina foi de 15.500 doses”, segundo a agência de notícias russa TASS.

No domingo, a Rússia anunciou que a campanha de vacinação em massa contra a covid-19 começará dentro de um mês.

O diretor do Centro de Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Ginzburg, que desenvolveu a primeira vacina registada no país contra a doença, indicou que nos próximos sete ou dez dias começarão os estudos pós-registo.

Guinzburg destacou que os estudos vão durar entre quatro e seis meses, mas que isso não será obstáculo para o início da vacinação em massa da população, que, como declararam as autoridades do país, será voluntária.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu com cautela a notícia de que a Rússia havia registado a primeira vacina do mundo contra a covid-19, lembrando que esta, como as demais, deve seguir os procedimentos de pré-qualificação e revisão estabelecidos pela agência.

A vacina russa não estava entre as seis que a OMS referiu, na semana passada, como sendo as mais avançadas.