A informação está a ser veiculada por alguma imprensa norte-americana, nomeadamente o New York Times. A Rússia pretende comprar armas militares à Coreia do Norte, revelação essa confirmada pelas autoridades do governo de Joe Biden.

"O Ministério da Defesa da Rússia está em vias de adquirir milhões de rockets e artilharia à Coreia do Norte para utilizar no campo de batalha na Ucrânia", revelou um funcionário do governo, quando questionado sobre o relatório do jornal.

Tudo isto se deverá ao facto da Rússia estar com problemas em adquirir material bélico, sobretudo devido às sanções impostas por vários países, devido à invasão à Ucrânia. "Continuam a sofrer de escassez de oferta", salientou o mesmo funcionário que não foi identificado.