"Pedimos uma reunião do Conselho de Segurança sobre Belgorod para as 15h00 de Nova Iorque " (17h em Portugal Continental), disse o embaixador adjunto da Rússia nas Nações Unidas, Dmitry Polianski, em mensagem no Telegram.

O Ministério da Defesa russo garantiu, na mesma rede social, que o ataque mortal a Belgorod não ficará "impune", culpando o exército ucraniano: "Este ataque não ficará impune", afirmou o ministério russo no Telegram, indicando que conseguiu intercetar dois mísseis e "a maioria" dos foguetes lançados contra a cidade.

Anteriormente, os governadores locais das regiões russas de Belgorod e de Bryansk tinham indicado, na mesma rede social, quatro mortos, entre eles três crianças, e um número indeterminado de feridos.

Os ataques do exército ucraniano acontecem um dia depois de ataques em massa da Rússia contra várias cidades em toda a Ucrânia, incluindo a capital, terem provocado a morte de pelo menos 39 pessoas e feito mais de 160 feridos, indicou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais, após um balanço inicial de trinta mortos.