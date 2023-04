“A tendência mudou fortemente para menos uso de dólares ou euros. Levando em conta os atuais problemas de pagamento com essas moedas, vamos realizar todas as transações em moedas nacionais, com procura por yuan e por rublos”, disse Novak numa entrevista à televisão russa.

Segundo Novak, esta é “uma tendência que vai continuar”.

“Os nossos parceiros já nos pagam em yuan pelo gás na China e em parte pelo petróleo. As transações também são realizadas em rublos. Continuaremos a refinar esses mecanismos de pagamento mútuo em moedas nacionais”, acrescentou.

Após a invasão militar da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o ocidente impôs sanções à Rússia, que incluiu o congelamento de ativos russos no exterior e a desconexão dos bancos russos do sistema SWIFT, Moscovo estabeleceu o pagamento em rublos pelo gás russo.

Além disso, a Rússia anunciou que irá procurar um aumento das transações nas moedas de países “amigos” como alternativa às moedas tradicionais, como o dólar e o euro.