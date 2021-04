Vladislav Ivanov, 27 anos, entrou num ‘reality show’ chinês para ser tradutor. O programa de televisão procura os membros da próxima banda de rapazes da China e os produtores do Produce Camp 2021, impressionados pela aparência do russo, convidaram-no a inscrever-se como concorrente, conta o ‘Guardian’.

O jovem, contudo, arrependeu-se quase de imediato da decisão — mas não podia sair sem romper o contrato, ficando obrigado a pagar uma elevada multa. Apesar da falta de entusiasmo demonstrada nas atuações e dos apelos para que o expulsassem, os espectadores chineses mantiveram-no no programa.

Os onze vencedores do programa estão contratualmente obrigados a formar uma boy band (banda só de rapazes) — algo que Vladislav não queria de modo algum.

Porém, nas redes sociais chinesas, Vladislav tornou-se num ícone, havendo apelos para o manter no programa, como símbolo da juventude aborrecida com a vida, obrigada a fazer coisas de que não gosta para sobreviver.

Só no último episódio do programa, três meses depois do arrependimento, o jovem russo conseguiu falhar os votos suficientes para passar à próxima fase, podendo, por fim, ir embora.