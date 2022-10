As autoridades ucranianas não têm dúvidas, ao contrário do esperado, as tropas da Rússia não estão a abandonar Kherson. Grande parte da população foi evacuada, mas os militares de Vladimir Putin estarão a preparar-se para uma batalha, a maior desde o início da guerra.

“Está tudo claro em Kherson. Os russos estão reabastecendo e a fortalecer-se. Isso significa que ninguém está a preparar-se para uma retirada. Pelo contrário, a mais dura das batalhas irá acontecer em Kherson", disse Oleksiy Arestovych.

Também o ministro da defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, reconheceu que dificilmente deixará de existir uma batalha em Kherson, sobretudo se as tropas russas não se renderem.

"Não acredito muito que os russos sejam capazes de conduzir batalhas de rua. Porque não é a melhor opção para eles, pois controlamos todas as pontes no rio Dnipro. É arriscado para eles ficarem em Kherson, porque assim não poderão escapar, como fizeram em Izyum. E caso não deponham as armas, dificilmente deixará de existir um confronto", salientou em entrevista à Fox News.