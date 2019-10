A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, citada pelo gabinete de imprensa do Governo dos Açores, manifestou hoje “grande satisfação” pelo anúncio da nova rota da Ryanair.

Marta Guerreiro recordou que se trata da “primeira rota de sempre do mercado britânico para esta ilha”.

“Tal como temos vindo a evidenciar, acreditamos que 2020 será um bom ano turístico na Terceira”, referiu.

Segundo a titular da pasta do Turismo, esta operação resulta de uma “estratégia de contínua comunicação e análise de oportunidades” que a região mantém com os principais operadores turísticos e companhias aéreas com interesse no destino Açores.

O mercado britânico, sublinhou, “é um dos nove mercados emissores definidos no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores, com uma grande margem de crescimento”.

“Os ingleses são reconhecidos como um dos povos com maior apetência para realizar viagens fora do seu país, o que, aliado à boa proximidade geográfica dos Açores, nos permite aferir um bom potencial de crescimento de fluxos deste mercado para a região”, considerou a governante.