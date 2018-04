Em causa, estão as acusações do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que denunciou hoje que a Ryanair está a contactar tripulantes na Europa para substituírem os grevistas portugueses, chegando inclusivamente a ameaças de despedimento.

“Não comentamos conversações com os nossos colaboradores, nem qualquer tipo de rumor ou especulação”, disse, em comunicado, a companhia aérea.

“A grande maioria dos nossos tripulantes de cabine em Portugal está a trabalhar dentro da normalidade esta amanhã. […]Estamos bastante gratos aos nossos tripulantes de cabine portugueses por colocarem os nossos clientes em primeiro lugar, ignorando esta greve”, sublinhou.

No segundo de três dias de paralisação não consecutiva, que termina na quarta-feira, a Ryanair está a substituir os tripulantes de cabine portugueses, contactando outras bases europeias, disse à Lusa a presidente do sindicato, Luciana Passo.

Luciana Passo aponta algo que se tem tornado "viral na Ryanair na Europa", que passa por "telefonar aos tripulantes que estão de prevenção e dizer que estão nomeados para os voos em Portugal".

Quando os tripulantes estrangeiros questionam se o objetivo é substituir algum colega em greve em Portugal, "dizem que não têm nada de saber", apontou Luciana Passo.

Mas a operadora aérea não se fica por aqui, salienta, porque quando os colegas dizem que não aceitam, os trabalhadores "são ameaçados de despedimento".

A operadora irlandesa admitiu hoje ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve dos tripulantes portugueses, de acordo com um memorando enviado aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

“Agradecemos a todos os que trabalharam na última quinta-feira, o vosso apoio é muito apreciado. Durante a greve portuguesa, muitas das nossas tripulações chamadas ao dever, juntamente com alguns voluntários extra e rotações vindas de bases não portuguesas, [fizeram] com que provocássemos apenas pequenas perturbações nos nossos voos e aos clientes”, lê-se no documento.

De acordo com a página da ANA – Aeroportos de Portugal, já foram cancelados seis voos da Ryanair no aeroporto do Porto, quatro em Lisboa e quatro em Faro.